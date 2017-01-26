Букин: нет такого, что мы со Степановой приехали на ЧЕ, чтобы попасть на ЧМ

Россиянин, показавший в дуэте с Александрой Степановой шестой результат в коротком танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, сказал, что не думает о борьбе за попадание на чемпионат мира.«Мы об этом не задумываемся. Мы приехали показать то, что мы исправили, то, что мы растём. Такого, что мы приехали сюда, чтобы поехать на чемпионат мира, нет. Мы не ставим таких целей никогда. У нас постоянно одна цель: доказать, что мы лучше самих себя, чем на предыдущем старте. Сейчас по оценкам мы не лучшие. Значит, надо работать ещё больше», — приводит слова Букина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.