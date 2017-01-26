Бутов: у меня возникают вопросы по случаю с Лебедевой

Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о лишениидвух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине.«Татьяна всегда была для нас не просто спортсменкой, а лидером. У меня, конечно, возникают вопросы в связи с этим случаем. Ведь Лебедева, как, например, и Анна Чичерова, постоянно выступала на международных соревнованиях и сдавала массу проб, в том числе за рубежом. Почему положительной из них оказалась только одна? Если метод обнаружения туринабола действительно доказательный, понятно, что спортсменкам необходимо ответить в соответствие с действующими законами. Но хочется быть уверенным, что это не ошибка.Я читал много публикаций учёных и юристов, которые сомневаются в правильности этого метода. Но этого, конечно, мало, чтобы участвовать в настоящей научной дискуссии», — приводит слова Бутова „Спорт-экспресс“.