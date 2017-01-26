Логинов стартует 24-м в спринте на чемпионате Европы по биатлону

В пятницу, 27 января, в 12:00 по московскому времени в Душники-Здруй (Польша) начнётся мужской спринт на 10 км в рамках чемпионата Европы по биатлону. Первым из россиян стартует Евгений Гараничев, который уйдёт на трассу 18-м.
Победитель индивидуальной гонки Александр Логинов отправится на дистанцию 24-м, Юрий Шопин — 46-м, Алексей Волков — 57-м, Алексей Слепов — 68-м, Дмитрий Малышко — 104-м, а Пётр Пащенко — 118-м.
Всего за награды открытого континентального первенства будут бороться 125 биатлонистов.