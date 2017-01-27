Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве. Второе место заняли выступающие за Германию Алёна Савченко и Бруно Массо, а замкнули тройку призёров французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
Ещё один российский дуэт Ксения Столбова / Фёдор Климов стал четвёртым, а Наталья Забияко и Александр Энберт показали пятый результат.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 227,58.
2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 222,35.
3. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) – 220,02.
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 216,51.
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 200,75.