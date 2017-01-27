Витюгов выиграл третью партию кряду на шахматном турнире в Гибралтаре

Российский гроссмейстер Никита Витюгов одержал третью победу подряд на шахматном турнире в Гибралтаре. В третьем туре лидер соревнований белыми фигурами одолел Александра Донченко, выступающего за Германию.
Также побед в третьем туре добились россияне Максим Матлаков, Вадим Звягинцев и Григорий Опарин. Пётр Свидлер, Валентина Гунина, Сергей Григорьянц и Михаил Антипов свели свои партии вничью, а Дарья Пустовойтова и Екатерина Лагно потерпели поражения.
Соревнования, проходящие по швейцарской системе в формате из десяти туров, завершатся 2 февраля.