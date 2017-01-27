Результаты короткого танца на ЧЕ пересмотрены, Боброва и Соловьёв лидируют

Технический комитет Международного союза конькобежцев по танцам на льду пересмотрел результаты короткого танца на чемпионате Европы в Остраве. С итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте был снят один балл, вследствие чего они опустились на вторую позицию, а лидерство перешло к россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Танцы на льду. После короткой программы
1. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв (Россия) — 76,18.
2. Анна Каппеллини / Лука Ланотте (Италия) — 75,65.
3. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 75,48…
6. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 68,17…
8. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 64,67.