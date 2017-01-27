Морозов: цену золотой медали ЧЕ по фигурному катанию тяжело описать

Российский фигуристпрокомментировал победу в паре с Евгенией Тарасовой на чемпионате Европы в Остраве.«Старались не думать о том, что произошло на тренировке. Действительно, эта победа давалась нам тяжело, со всеми нюансами и проблемами. Мы очень счастливы, что сегодня всё так сложилось. Надеюсь, это результат нашей подготовки перед чемпионатом Европы. Мы на самом деле были уверены в прокате короткой и произвольной программ и особого волнения не испытывали. В конце произвольной программы было, конечно, тяжело не только физически. Это связано с психологическими моментами, давлением, что повлияло на такую резкую усталость в конце. Но мы были к этому готовы, поэтому никаких элементов не сорвали.Цену этой золотой медали нельзя описать, передать. Это большой труд. Очень большой путь. Это не то что один раз вышел, чисто откатался — и тебе дали золото. Нужно доказать ещё судьям, что ты достоин. Мы два года были бронзовыми призёрами чемпионата Европы. Это большая дорога к золотым медалям», — приводит слова Морозова официальный сайт ФФККР.