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Морозов: цену золотой медали ЧЕ по фигурному катанию тяжело описать

27 января 2017, пятница. 01:59. Другие
Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал победу в паре с Евгенией Тарасовой на чемпионате Европы в Остраве.

«Старались не думать о том, что произошло на тренировке. Действительно, эта победа давалась нам тяжело, со всеми нюансами и проблемами. Мы очень счастливы, что сегодня всё так сложилось. Надеюсь, это результат нашей подготовки перед чемпионатом Европы. Мы на самом деле были уверены в прокате короткой и произвольной программ и особого волнения не испытывали. В конце произвольной программы было, конечно, тяжело не только физически. Это связано с психологическими моментами, давлением, что повлияло на такую резкую усталость в конце. Но мы были к этому готовы, поэтому никаких элементов не сорвали.

Цену этой золотой медали нельзя описать, передать. Это большой труд. Очень большой путь. Это не то что один раз вышел, чисто откатался — и тебе дали золото. Нужно доказать ещё судьям, что ты достоин. Мы два года были бронзовыми призёрами чемпионата Европы. Это большая дорога к золотым медалям», — приводит слова Морозова официальный сайт ФФККР.
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Морозов — фигурное катание Евгения Тарасова
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27 января 2017, пятница
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