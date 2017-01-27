Тарасова: страшнее было видеть кадры падения на тренировке, чем потом выступать

Российская фигуристка, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала победу на чемпионате Европы в Остраве.«Думаю, что страшнее было видеть кадры того, что произошло на тренировке. А так всё в порядке. Если бы не этот инцидент, делали бы в произвольной программе четверной подкрут, даже несмотря на отрыв от соперников в 7 баллов. Мы ещё в начале сезона говорили, что не будем откладывать этот элемент, будем каждый раз его делать. Но в силу обстоятельств пришлось немного отложить», — приводит слова Тарасовой официальный сайт ФФККР.