С. Фуркад: я часто провожу прекрасные гонки на чемпионатах мира

Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля. На счету Симона золото чемпионата мира 2009 года в смешанной эстафете. Также он завоевал две серебряные и одну бронзовую медали в эстафетах и серебро в индивидуальной гонке.
«Через две недели в Хохфильцене стартует мой восьмой чемпионат мира. Турнир, на котором я часто провожу прекрасные гонки. Серебро 2012 года, четвёртое место и 20 попаданий в десятку сильнейших. Часто мне не хватает чуть-чуть, чтобы увеличить список своих достижений. Амбиций перед чемпионатом мира у меня много. Но в любом случае результат будет отражением моей работы в межсезонье. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне стать тем, кто я есть», – написал Фуркад на своей странице в «Фейсбуке».