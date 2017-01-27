Климов: нам со Столбовой нужно больше времени. Люди по полгода программы катают

Олимпийский чемпион российский фигурист, выступающий в паре с, рассказал, чего дуэту не хватило на чемпионате Европы в Остраве. Они заняли четвёртое место.«Больше нужно времени, чтобы накатать программы. Люди уже по полгода программы катают. Они уже не думают, что нужно делать между элементами. Мы же каждый раз думаем, как сделать переход, чтобы не ошибиться. Банально нужно вкатывать программы. Для этого должно больше времени пройти. Мы два месяца только тренируемся», — цитирует Климова официальный сайт ФФККР.