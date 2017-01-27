Забияко: прокатом в целом довольны, только тройной сальхов не получился

Россиянка, занявшая вместе спятое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, оценила их дебют на европейском первенстве.«Прокатом в целом довольны. Не получился сегодня тройной сальхов. Но радует, что здесь на тренировках этот прыжок получался, и на разминке перед произвольной мы его сделали. Следующий шаг — сделать его в программе», — приводит слова Забияко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.