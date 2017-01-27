Энберт: рад, что мы не боимся делать тройной сальхов, который готов не на 100%

Россиянин, занявший вместе спятое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, оценил их дебют на европейском первенстве.«Я бы сказал, что для нас это шаг вперёд. Потому что мы рады, что у нас всё хорошо получается в короткой программе. Я рад, что мы не боимся и делаем тройной сальхов, который пока не на сто процентов готов. Я рад, что мы на это смело идём, не получается пока, но ничего страшного. Я уверен, что в ближайшее время мы элемент подготовим и порадуем зрителей и болельщиков. А так в целом впечатления от турнира только положительные.По ходу этого сезона мы иногда пропускали элемент, иногда делали двойной. Но как раз к этому турниру пришла определённая уверенность. Да, сейчас не получилось. Но мы знаем, что можем его делать, и вставляем его в программу. Объективно нам ещё над компонентами нужно работать очень много. Потому что мы не так давно катаемся вместе. Конечно, в скатанности и в связках между элементами есть куда расти. И также в технической оценке. Хорошо то, что мы делаем, но мы видим: чтобы бороться за медали и первые места, нужно ещё многое усложнить. Мы к этому спокойно относимся, потому что знаем, что нам нужно делать», — приводит слова Энберта официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.