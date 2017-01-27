Сборная России победила норвежцев на старте юниорского ЧМ по хоккею с мячом

В Сыктывкаре стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России среди игроков не старше 19 лет в своём первом матче на турнире обыграла команду Норвегии со счётом 4:0.: Торгонский, 7 (1:0); Гареев, 28 (2:0); Торгонский, 42 (3:0); Агафонов, 56 (4:0).27 января юниорская сборная России проведёт ещё один матч — со шведами. Норвежцы в своём втором матче сразятся с финнами. Соревнования завершатся 29 января.