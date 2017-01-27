Слепцова: постоянно слышу, что я возрастная спортсменка и занимаю чьё-то место

Серебряный призёр индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в Польше 30-летняя россиянкарассказала, что проблем с мотивацией у неё нет, а также выразила надежду, что ей удастся выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Мотивация у меня есть, как и цель. Я очень серьёзно готовилась к чемпионату Европы, хочу выступить на этих соревнованиях так, чтобы отобраться на чемпионат мира, другой вопрос, получится это у меня или нет. Получится – будет отлично, ну а если нет, меня как минимум будет греть мысль, что я сделала всё, чтобы вернуться в сборную. Ведь после Игр в Сочи я осталась в биатлоне лишь потому, что не давали покоя собственные ощущения: свой резерв я всё ещё не исчерпала. И если бы перестала бороться и закончила карьеру, наверное, никогда себе этого не простила бы.Каждый мой старт – это необходимость кому-то что-то доказывать. При этом я постоянно слышу, что я возрастная спортсменка и занимаю чьё-то место, но с этим я не согласна: своё право быть в команде, пусть даже и в резервной, я заработала абсолютно честно. Но в целом всё это, конечно же, давит.На сколько меня ещё хватит? Хотелось бы надеяться, что хватит до Олимпийских игр в Корее. Физический и функциональный резерв у меня для этого есть. Да и психологический тоже. Вопрос только в том, дадут ли мне этот шанс», — цитирует Слепцову «Спорт-экспресс».