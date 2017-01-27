Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Польше

27 января 2017, пятница. 13:29. Другие
Российский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призёром спринтерской гонки на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша). Победу одержал болгарин Владимир Илиев. Бронза в активе его соотечественника Красимира Анева.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй. Мужчины. Спринт
1. Владимир Илиев (Болгария) — 24.26,9 (0+1).
2. Александр Логинов (Россия) — +4,9 (0+0).
3. Красимир Анев (Болгария) — +16,7 (0+0).
4. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,3 (0+2).
5. Алексей Волков (Россия) — +28,1 (0+0).
6. Томаш Крупчик (Чехия) — +28,8 (0+0).
7. Филипп Наврат (Германия) — +31,7 (1+0).
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +41,5 (0+0).
9. Аристид Бег (Франция) — +41,8 (0+0).
10. Фредрик Ессбакк (Норвегия) — +44,5 (0+1)…
17. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (1+1).
18. Дмитрий Малышко (Россия) — +56,7 (0+1).
24. Пётр Пащенко (Россия) — +1.09,9 (0+0).
40. Алексей Слепов (Россия) — +1.37,3 (2+1).
41. Юрий Шопин (Россия) — 1.37,6 (0+3).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Алексей Слепов Дмитрий Малышко Евгений Гараничев
Новости. Другие
27 января 2017, пятница
14:02 Чепиков: я вообще от любых предложений попробовать допинг шарахался как от огня
13:39 Привалов: если бы не дисквалификация, сейчас Логинов был бы одним из лучших
13:29 Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Польше
13:04 Цветков и Бабиков являются кандидатами для участия во Всемирных военных играх
12:58 ФЛГР вместе с адвокатом лыжников Легкова и Белова оспорит в CAS их отстранение
12:43 Гавирия выиграл четвёртый этап велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»
12:00 Слепцова: постоянно слышу, что я возрастная спортсменка и занимаю чьё-то место
11:46 Сборная России победила норвежцев на старте юниорского ЧМ по хоккею с мячом
10:59 Энберт: рад, что мы не боимся делать тройной сальхов, который готов не на 100%
10:59 Забияко: прокатом в целом довольны, только тройной сальхов не получился
10:55 Климов: нам со Столбовой нужно больше времени. Люди по полгода программы катают
10:30 Столбова: похоже, нам с Климовым не судьба выиграть ЧЕ, когда очень хочется
10:27 Мозер: в том, что Тарасова и Морозов справились, они большие молодцы!
10:02 Зарплата информатора ВАДА Степанова в МОК составляет $ 10 тыс. в месяц
09:33 С. Фуркад: я часто провожу прекрасные гонки на чемпионатах мира
09:26 Бразильянки в марте получат бронзу ОИ-2008 в эстафете после отстранения РФ
09:11 Ротенберг стала 58-й в маршруте 135 см на турнире по конкуру в Испании
03:59 Тарасова: страшнее было видеть кадры падения на тренировке, чем потом выступать
01:59 Морозов: цену золотой медали ЧЕ по фигурному катанию тяжело описать
01:18 Сборная Франции вышла в финал ЧМ по гандболу, одолев словенцев
00:56 Результаты короткого танца на ЧЕ пересмотрены, Боброва и Соловьёв лидируют
00:19 Слепцова стартует 51-й в спринте на чемпионате Европы, Старых — 68-й
00:10 Витюгов выиграл третью партию кряду на шахматном турнире в Гибралтаре
00:01 Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы
26 января 2017, четверг
23:33 Логинов стартует 24-м в спринте на чемпионате Европы по биатлону
23:08 Дмитрий Попов стал первым российским обладателем Кубка Европы по бобслею
22:46 Бутов: у меня возникают вопросы по случаю с Лебедевой
22:20 Букин: нет такого, что мы со Степановой приехали на ЧЕ, чтобы попасть на ЧМ
22:16 Губерниев: идём навстречу пожеланиям IBU и ведём беспощадную борьбу с допингом
22:12 Белорусский штангист Чадович дисквалифицирован за попытку подмены пробы
22:02 Карякин: я же не в первый раз играю с Карлсеном, всё будет в обычном режиме
21:28 Шумилова и Корнев — чемпионы России по биатлону в суперпреследовании
21:28 Тихонов: условия получения TUE должны исключать возможность мошенничества
21:13 Бьорген: я бы в этой ситуации поступила так же, как Йохауг
20:52 Тарасов: надо брать на чемпионат мира по биатлону и Логинова, и Старых
20:29 ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF об отстранении
20:29 В Осло завершились слушания по делу Йохауг, уличённой в употреблении допинга
20:06 Зеппельт: МОК позволил улизнуть обманщикам Игр-2008, перепроверено лишь 20% проб
19:39 Боброва: здорово, что мы с Димой радуем зрителей, тренеров и себя
19:34 Соловьёв: прокат короткого танца получился сдержанным в плане эмоций
19:30 28 января пройдут соревнования по дартсу в честь 70-летия ХК «Спартак»
19:23 Степанова: нет ощущения, что на ЧЕ на российскую команду оказывается давление
19:13 Степанова выступит на соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом
18:43 Цыплаков и Мальцева подали заявки на участие в международных соревнованиях
18:41 Боброва и Соловьёв — вторые в коротком танце на ЧЕ в Остраве
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+