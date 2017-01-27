Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону в Польше

Российский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призёром спринтерской гонки на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша). Победу одержал болгарин Владимир Илиев. Бронза в активе его соотечественника Красимира Анева.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй. Мужчины. Спринт
1. Владимир Илиев (Болгария) — 24.26,9 (0+1).
2. Александр Логинов (Россия) — +4,9 (0+0).
3. Красимир Анев (Болгария) — +16,7 (0+0).
4. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,3 (0+2).
5. Алексей Волков (Россия) — +28,1 (0+0).
6. Томаш Крупчик (Чехия) — +28,8 (0+0).
7. Филипп Наврат (Германия) — +31,7 (1+0).
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +41,5 (0+0).
9. Аристид Бег (Франция) — +41,8 (0+0).
10. Фредрик Ессбакк (Норвегия) — +44,5 (0+1)…
17. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (1+1).
18. Дмитрий Малышко (Россия) — +56,7 (0+1).
24. Пётр Пащенко (Россия) — +1.09,9 (0+0).
40. Алексей Слепов (Россия) — +1.37,3 (2+1).
41. Юрий Шопин (Россия) — 1.37,6 (0+3).