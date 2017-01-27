Привалов: если бы не дисквалификация, сейчас Логинов был бы одним из лучших

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлонуоценил выступление российского биатлонистана старте чемпионата Европы в Польше. Логинов выиграл индивидуальную гонку и стал серебряным призёром в спринте.«Уровень чемпионата Европы по сравнению с Кубком мира намного ниже. На континентальном первенстве всё-таки не выступают сильнейшие спортсмены. Тем не менее, безусловно, стоит отметить Александра Логинова, который показывает очень достойные результаты и заслуживает места в первой сборной России. Его обязательно должны перевести в основную команду — он уже отбыл своё наказание и теперь имеет полное право сражаться с сильнейшими. Обидно, конечно, что мы на два года потеряли этого парня. Если бы не дисквалификация, уверен, сейчас он был бы одним из лучших.Думаю, у Логинова есть все шансы попасть на чемпионат мира в Хохфильцене. Он станет одним из лидеров нашей команды, Александр — надежда нашей сборной. Но не нужно восхвалять тех, кто сейчас удачно выступил на чемпионате Европы. Нужно быть поскромнее, не нагнетать ажиотаж, тогда и ребятам в дальнейшем будет легче», — цитируют Привалова «Известия».