Чепиков: я вообще от любых предложений попробовать допинг шарахался как от огня

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлонурассказал о случаях применения допинга в биатлоне и о том, как врачи предлагают свои услуги по предоставлению запрещённых препаратов спортсменам.«Почему никто из наших не пытался под астматика закосить? Не желают опускаться до такого. Неэтично. Были у меня товарищи, которые в качестве эксперимента использовали противоастматические аэрозоли. Брызгали в горло, говорят – помогает. Бронхи расширяются, выносливость повышается. Но я вообще от любых предложений попробовать допинг шарахался как от огня. Убивала мысль, что поймают – и честное имя, которое зарабатывал годами, псу под хвост. Да после этого жить не захочется!Как-то вскользь обмолвился о допинге в интервью, так Тихонов отругал. Дескать, обтекаемо надо формулировать. Понимаете, есть в спортивном мире доктора, которые напрямую с командами не связаны. Сегодня работают с биатлонистами, завтра – с велосипедистами. Подходят, предлагают свои услуги. Десять процентов от премиальных плюс полностью оплачиваешь фармакологическую программу, которую тебе расписывают на сезон. Подробно, день за днём. Разумеется, уверяют, что на допинг-контроле ничего не найдут. Но гарантий в таком деле не существует.Раньше многие практиковали гемотрансфузию – кровяной допинг. После сбора в высокогорье у тебя забирают около литра крови, обогащают витаминами и перед важным стартом вливают обратно. Впоследствии из-за этого дисквалифицировали финскую сборную лыжников, в том числе знаменитого Мику Мюллюля. Засыпались по глупости. Врач выкинул всё в мусорный контейнер, полицейские увидели и раскрутили дело.В случае с Тарасовым врач при переливании крови что-то перепутал. Жуткая история. Я-то сразу отказался от подобных экспериментов. Руководство было недовольно. Я и до этого дал зарок – никакого допинга! А уж после такого ужаса тем паче. На Серегу смотреть было страшно. В больнице за несколько недель похудел на 18 килограммов. В самолёт под руки его вели. Самое удивительное, спустя два года в Лиллехаммере стал олимпийским чемпионом!» — цитирует Чепикова «Спорт-экспресс».