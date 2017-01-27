Васильев: думаю, на ЧМ Логинов будет выглядеть не хуже, чем нынешние лидеры

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонуоценил выступление российского биатлонистана старте чемпионата Европы в Польше. Логинов выиграл индивидуальную гонку и стал серебряным призёром в спринте.«Старт на чемпионате Европы выдался очень удачным для наших спортсменов. Они прекрасно справились и со стрельбой, и ход был отличный. Поэтому россиян можно только похвалить. Безусловно, напрашивается возвращение Логинова в первую команду. Мне как стороннему наблюдателю кажется, что Александр способен усилить нашу сборную. Но решение, конечно, за тренерами. На мой взгляд, его обязаны взять на чемпионат мира. Он отлично выступал, его старания очень подкупают, и думаю, на мировом первенстве он будет выглядеть не хуже, чем нынешние лидеры», — цитируют Васильева «Известия».