Логинов: после первого круга я знал, что мне нужно упорно потрудиться

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше. Он стал обладателем серебряной медали. Победу одержал болгарин Владимир Илиев. Бронза в активе его соотечественника Красимира Анева.
«Медленный старт не входил в план. После первого круга я знал, что мне нужно упорно потрудиться и чисто отстрелять, чтобы вернуться к борьбе за подиум против таких сильных соперников, как Анев и Илиев», — приводит слова Логинова официальный сайт Международного союза биатлонистов.