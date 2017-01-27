Якушев: судя по всему, Логинов получит право попасть в сборную России на ЧМ

Губернатор Тюменской областипрокомментировал победы российских биатлонистовв индивидуальных гонках на чемпионате Европы в Польше.«Очень сложно возвращаться на высокий уровень в циклических видах спорта. Пропущено нескольких сезонов, а соревновательной практики у спортсменов не было. Я, честно говоря, не ожидал такого прогресса. Несмотря на то, что знал, как идёт подготовка. Спарринг-партнёры у тюменцев были сильными, и готовились Старых и Логинов очень серьёзно. И всё же я приятно удивлён их успехам. Думал, что результаты появятся в следующем сезоне. Конечно, очень рад за тюменцев.К решению Гараничева выступить на чемпионате Европы отнёсся с пониманием. У него в этом сезоне в силу ряда причин получилось очень мало стартов. Для того чтобы подойти в хорошей форме к чемпионату мира, надо набрать оптимальные кондиции, пробежать на первенстве Европы. Но сейчас ситуация складывается так, что, судя по всему, Логинов получит право попасть в сборную России на чемпионат мира. И Гараничеву ещё надо серьёзно побороться за своё место. Если в пасьюте в Польше он пробежит так же, как в спринте, то под вопросом встанет вообще его поездка в Австрию», — цитирует Якушева «Тюменская арена».