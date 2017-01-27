Слепцова стала второй в спринте на ЧЕ по биатлону в Польше, Старых — третьей

Российская биатлонистка Светлана Слепцова стала серебряным призёром спринтерской гонки на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша). Её соотечественница Ирина Старых завоевала бронзу. Победу одержала украинка Юлия Джима. Ранее Старых завоевала золото в индивидуальной гонке, Слепцова — серебро.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй. Женщины. Спринт
1. Юлия Джима (Украина) — 21.02,3 (0+0).
2. Светлана Слепцова (Россия) — +27,0 (0+0).
3. Ирина Старых (Россия) — +37,8 (0+1).
4. Надин Хорхлер (Германия) — +42,2 (0+0).
5. Денизе Херрман (Германия) — +47,7 (0+2).
6. Магдалена Гвиздонь (Польша) — +49,8 (0+1).
7. Вероника Виткова (Чехия) — +53,9 (1+1).
8. Дарья Виролайнен (Россия) — +57,8 (1+1).
9. Анна Никулина (Россия) — +1.04,4 (0+0).
10. Марион Рённинг Хубер (Норвегия) — +1.05,8 (0+0)…
13. Светлана Миронова (Россия) — +1.09,3 (1+1).
33. Ольга Якушова (Россия) — +2.12,7 (2+0).