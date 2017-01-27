Авербух: паре Тарасова/Морозов есть куда прибавлять

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореографнадеется, что чемпионам Европы 2017 годаудастся сохранить блестящую форму к чемпионату мира.«Хочется сказать, что виден большой потенциал у пары Тарасова/Морозов. Им есть куда прибавлять. На данный момент они показали блестящее исполнение элементов. При этом видно, что они могут усложнять программу. На данном моменте задача выполнена. Впереди главный старт – чемпионат мира. Будем надеяться, что ребята подойдут к нему в такой же блестящей форме. Очень сильно прибавил французский дуэт, немецкий дуэт показал выдающееся выступление, поэтому первое место россиян выглядит большой победой», — приводит слова Авербуха НСН.