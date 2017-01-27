Российские юниоры выиграли смешанные эстафеты на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения). Российский квартет в составеопередил ближайших преследователей из Франции на три с половиной минуты, а украинцев на пять минут.Ранее сегодняодержали победу в одиночной смешанной эстафете. В финишном створе Бей вырвал победу у французского соперника Феликса Котте-Пуйнеля. Третье место заняли хозяева соревнований.1. Россия (Улыбина, Бей) — 41.56,7 (0+7).2. Франция +0,2 (0+2).3. Словения +25,3 (0+5).1. Россия (Санникова, Васнецова, Поршнев, Малиновский) — 1:18.08,7 (0+6).2. Франция +3.31,4 (0+5).3. Украина +5.09,0 (2+10).