Ковтун — второй в короткой программе на чемпионате Европы, лидирует Фернандес

Российский фигуристзанимает второе место после короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Остраве (Чехия). Лидеру соревнований испанцуроссиянин уступает почти 10 баллов. Однако идущий третьим израильтянин Алексей Быченко отстаёт уже от Ковтуна почти на 8 баллов. Четвёртое место после короткой программы занимает чемпион России, сорвавший один из прыжков. Его отставание от Быченко менее 3 баллов.1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25.2. Максим Ковтун (Россия) – 94,53.3. Алексей Быченко (Израиль) – 86,68.4. Михаил Коляда (Россия) – 83,96…9. Александр Самарин (Россия) – 77,26.