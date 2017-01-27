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Ковтун — второй в короткой программе на чемпионате Европы, лидирует Фернандес

27 января 2017, пятница. 18:42. Другие
Российский фигурист Максим Ковтун занимает второе место после короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в Остраве (Чехия). Лидеру соревнований испанцу Хавьеру Фернандесу россиянин уступает почти 10 баллов. Однако идущий третьим израильтянин Алексей Быченко отстаёт уже от Ковтуна почти на 8 баллов. Четвёртое место после короткой программы занимает чемпион России Михаил Коляда, сорвавший один из прыжков. Его отставание от Быченко менее 3 баллов.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Мужчины. После короткой программы

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25.
2. Максим Ковтун (Россия) – 94,53.
3. Алексей Быченко (Израиль) – 86,68.
4. Михаил Коляда (Россия) – 83,96…
9. Александр Самарин (Россия) – 77,26.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Максим Ковтун Михаил Коляда
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