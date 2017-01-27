Коляда: «бабочка» вместо тройного акселя — это непростительно

Россиянин, занимающий четвёртое место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, рассказал, почему у него не получился тройной аксель.«Да и сам, если честно, не понял, что произошло. На тренировках такого давненько не бывало. Это действительно непростительно. На соревнованиях такого уровня этого делать нельзя. Всё ведь нормально было. На повторе посмотрел — всё хорошо. Но что-то щелкнуло. Видимо, какая-то нотка неуверенности сидит.Очень трудно настроиться на дальнейший прокат после „бабочки“, тем более что программа весёлая. Можно сказать, выдавил из себя эти эмоции. Пытаться навёрстывать упущенное в произвольной программе не буду. То же самое буду делать, что и на чемпионате России. Будут два тройных акселя.До этого ни разу не катался на основной арене. Мы тренировались на тренировочном катке. Сегодня вышел, сделал тулуп, смотрю — бортик. О, думаю, что-то не то. Все проблемы у меня в голове. Но будем настраиваться на произвольную программу», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.