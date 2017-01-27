Ковтун: о прыжках даже не думал, они как-то вскользь получались

Призёр чемпионатов Европы российский фигурист, который занимает второе место после короткой программы на первенстве континента в Остраве, прокомментировал свой прокат.«Мы очень спокойно подходили к этому старту, в умеренном темпе. Не сходили с ума, просто делали свою работу. Я даже больше, наверное, внутренне изменился, чем мы что-то меняли на льду. Сегодня был настроен получать удовольствие от проката. Я даже о прыжках не думал, они как-то вскользь получались. Больше кайфовал в дорожке, после акселя, когда шаги корпусом начались, и очень рад, что все элементы получились четвёртого уровня. Этому просто безумно рад. Обычно смотришь на уровни — и жалко терять, потому что потратил столько же сил, но не доделал, например. Балл там, балл тут. А сегодня всё получилось по максимуму.Мы не катались на главной арене ни разу. Приехали, две тренировке на другой арене, и сейчас я в первый раз вышел. Если бы ребята мне не сказали, что каток маленький, я бы не был готов к этому. А так сразу понимал, что раз он маленький, всё нужно прыгать с места, особенно перед акселем. Я же высокий относительно других фигуристов, мне ходу нужно больше, чтобы массу разогнать. А аксель я прыгаю вдоль маленького борта. Пришлось его прыгать с очень маленького хода, и он получился немного неуверенным. Мог бы выйти лучше», — приводит слова Ковтуна пресс-служба ФФККР.