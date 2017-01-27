Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Чемпион мира 2014 года в закрытых помещениях в тройном прыжке Люкман Адамс подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.
Аналогичные заявки подали серебряный призёр чемпионата мира среди юношей 2013 года в беге на 800 метров Константин Толоконников и ходок Василий Мизинов.
«Индивидуальные заявки в IAAF подали Толоконников Константин, Мизинов Василий и Люкман Адамс», — приводит слова референта Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по международным вопросам Марии Трущенковой ТАСС.
Подобные заявки в IAAF отправили уже более 20 спортсменов. Среди них олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке.