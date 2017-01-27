Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Чемпион мира 2014 года в закрытых помещениях в тройном прыжкеподал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.Аналогичные заявки подали серебряный призёр чемпионата мира среди юношей 2013 года в беге на 800 метрови ходок«Индивидуальные заявки в IAAF подали Толоконников Константин, Мизинов Василий и Люкман Адамс», — приводит слова референта Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по международным вопросам Марии Трущенковой ТАСС.Подобные заявки в IAAF отправили уже более 20 спортсменов. Среди них олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, чемпионка мира в прыжках в высотуи победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015), специализирующаяся в тройном прыжке.