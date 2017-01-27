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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Якушев: от запретов страдают болельщики, они к теме допинга отношения не имеют

27 января 2017, пятница. 20:57. Другие
Член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает, что в разговорах о возможном переносе чемпионата мира–2021 из Тюмени ветер дует от конкурентов из чешского Нове-Место-на-Мораве, которые также были претендентами на его проведение.

«Чешская команда почему-то была уверена, что должна проводить у себя чемпионат мира–2020 либо 2021. Этого не случилось, и, видимо, её самолюбие было ущемлено. Теперь в нашу сторону идёт желчь. Но никто не мешает Нове-Место подать заявку в 2018 году и претендовать на следующее мировое первенство. Это как в спорте, сегодня проиграл, а завтра ты – победитель, главное – соревноваться честно. Пока мы ощущаем запрещённые удары.

На мой взгляд, вокруг этих соревнований сложилась неправильная ситуация. Прежде всего нужно уважать любителей спорта. Следует отделить тему допинга от права зрителей наслаждаться захватывающими стартами. Ведь от запретов прежде всего страдают болельщики. А они к проблеме допинга не имеют никакого отношения.

Мы тщательно готовили презентацию Тюменской области во время конгресса IBU в Кишинёве в 2016 году, ощущали поддержку болельщиков не только нашего региона, но и всей страны. И они ждут праздник биатлона в России. В адрес руководства Международного союза биатлонистов сыплются обвинения в некой поддержке. Но есть записи и факты того, что все страны, претендующие на проведение чемпионата, были в абсолютно равных условиях.

Мы будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять долгожданные соревнования по биатлону. Мы знаем, что при голосовании членами IBU за наш город в 2016 году были соблюдены все юридические моменты, нарушений не допущено. Это решение законно. У наших противников должны быть весомые аргументы, чтобы лишить нас этого права. Я надеюсь, что разум восторжествует», — приводит слова Якушева пресс-служба губернатора Тюменской области.

Позиции Тюменской области Владимир Якушев планирует отстаивать 8 февраля на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хохфильцене. Ожидается, что на конгрессе, в частности, может быть рассмотрена и судьба проведения в России чемпионата мира–2021.
Источник: Официальный сайт губернатора Тюменской области Сообщить об ошибке
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27 января 2017, пятница
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