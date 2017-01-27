На этапе КМ в Австрии Ридзек по фотофинишу выиграл гонку Гундерсена у Френцеля

Немец Йоханнес Ридзек победил в первом старте на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходит в Зеефельде (Австрия). Ридзек, ставший пятым в прыжках с трамплина, в гонке на 5 км по системе Гундерсена догнал соотечественника Эрика Френцеля, стартовавшего третьим, и по итогам просмотра фотофиниша опередил его. Третьим стал итальянец Самуэль Коста.
Россиянин Эрнест Яхин после прыжка был 16-м, но в итоге финишировал в гонке 32-м.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Седьмой этап. Зеефельд, Австрия
Гонка Гундерсена. К99 + 5 км
1 (5-й после прыжка). Йоханнес Ридзек (Германия) – 12.00,2.
2 (3). Эрик Френцель (Германия) – то же время.
3 (2). Самуэль Коста (Италия) – + 6,8…
32 (16). Эрнест Яхин (Россия) – + 1.19,2…
51 (51). Нияз Набеев (Россия) – + 5.18,0.