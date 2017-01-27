На этапе КМ в Австрии Ридзек по фотофинишу выиграл гонку Гундерсена у Френцеля

Немецпобедил в первом старте на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходит в Зеефельде (Австрия). Ридзек, ставший пятым в прыжках с трамплина, в гонке на 5 км по системе Гундерсена догнал соотечественника, стартовавшего третьим, и по итогам просмотра фотофиниша опередил его. Третьим стал итальянецРоссиянинпосле прыжка был 16-м, но в итоге финишировал в гонке 32-м.1 (5-й после прыжка). Йоханнес Ридзек (Германия) – 12.00,2.2 (3). Эрик Френцель (Германия) – то же время.3 (2). Самуэль Коста (Италия) – + 6,8…32 (16). Эрнест Яхин (Россия) – + 1.19,2…51 (51). Нияз Набеев (Россия) – + 5.18,0.