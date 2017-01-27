Болт: я уже вернул золотую олимпийскую медаль — это очень неприятно

Ямайский спринтерзаявил, что он вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую завоевал в эстафете 4x100 м. На днях было официально объявлено, что прославленный спортсмен лишён награды из-за положительного допинг-теста партнёра по команде Несты Картера.«Конечно, очень неприятно возвращать завоёванную награду, но таково требование Международного олимпийского комитета. Я уже вернул медаль», — сказал Болт в интервью Reuters.Золотых медалей лишены все четыре члена эстафетной команды Ямайки. Помимо Болта и Картера это Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйтер. Теперь в активе Усэйна в общей сложности восемь золотых олимпийских медалей.