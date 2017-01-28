Фигуристка Медведева с мировым рекордом выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом по сумме двух программ (229,71) выиграла чемпионат Европы в Остраве, защитив завоёванный в 2016 году титул. Медведева побила рекорд кореянки Ким Ю На (228,56), установленный на Олимпийских играх — 2010.
Второй стала ещё одна россиянка — Анна Погорилая (211,39). Третье место заняла итальянка Каролина Костнер (210,52).
Дебютантке Марии Сотсковой (192,52), несмотря на грубые ошибки в произвольной программе, удалось сохранить четвёртое итоговое место.