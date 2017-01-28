Скелетонист Веселов победил на этапе Интерконтинентального кубка в США

Россиянинвыиграл второй старт на этапе Интерконтинентального кубка по скелетону, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).По сумме двух попыток Веселов показал время 1 минута 50,67 секунды. Второе место, уступив россиянину 0,16 секунды, занял победивший накануне в первом старте американец. Третий результат показал ещё один представитель России(+0,29)., как и накануне, остановился в шаге от пьедестала, на сей раз проиграв Марченкову 0,02 секунды.