Медведева: день перелёта и один выходной — и можно снова на лёд

Российская фигуристкапрокомментировала свою победу на чемпионате Европы в Остраве. Медведева с мировым рекордом по сумме двух программ (229,71) защитила титул, завоёванный в 2016 году.«Не побив вчера мировой рекорд в короткой программе, сегодня я поняла, что это такие клёвые соревнования и то, что здесь можно получить удовольствие от того, что ты делаешь. Мне это удалось, мне понравился мой сегодняшний прокат, понравился мой настрой, публика — мне всё понравилось. У меня даже настроение поднялось и сил прибавилось.Впереди чемпионат мира. Расслабляться вообще никогда нельзя, это показывал опыт много-много раз. Нужно просто сделать выдох, вдох и работать дальше. День перелёта и один выходной — и можно уже на лёд», — приводит слова Медведевой официальный сайт ФФККР.