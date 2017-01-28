Погорилая: благодаря технике и силе воли смогла выполнить и усложнить программу

Серебряная медалистка чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц россиянкапрокомментировала своё выступление.«Я не боялась ничего, особенно после проката. Я просто долго не могу выходить из образа, если я в него ухожу. Это актёрское мастерство. Даже когда я занималась именно актёрским мастерством со своим преподавателем, я потом долгое время, минут 30, была ещё в этом состоянии. Сейчас ещё быстро вышла из образа.Несмотря на то, что у меня первый лутц пошёл неидеально, я благодаря технике и силе воли смогла выполнить и усложнить программу, убрав на вторую часть каскад лутц-тулуп три-три. А в компонентной части старалась делать всё, как поставлено, чтобы всё делать чётко, чтобы это смотрелось вкусно», — приводит слова Погорилой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.