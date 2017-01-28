Сотскова: я правда не могу сказать, что случилось в произвольной программе

Россиянка, ставшая четвёртой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, призналась, что не может объяснить ошибки, допущенные в произвольной программе.«Пока не знаю, что случилось. Не могу ответить. Позитивный момент — короткая программа, а негативный — произвольная. На данный момент я правда не могу сказать, что случилось в этом прокате. Надо с тренером поговорить и обдумать. Но это опыт, плохой, но всё же опыт. Значит, будем работать над ошибками», — приводит слова Сотсковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.