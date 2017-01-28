Свидлер победил в четвёртом туре шахматного турнира в Гибралтаре

Россиянинв четвёртом туре шахматного турнира в Гибралтаре победил украинку Наталья Жукову.оказалась сильнее индианки Саминатан Соумя.потерпел первое поражение, уступив представителю Израиля Эмилю Сутовскому. Григорий Опарин и Валентина Гунина также уступили, а Вадим Звягинцев и Максим Матлаков свели свои партии вничью.После четырёх туров лидируют Сутовский и китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Соревнования, проходящие по швейцарской системе в формате из десяти туров, завершатся 2 февраля.