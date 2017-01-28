Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Гараничев — второй

Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй (Польша). Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев, а замкнул тройку призёров латвиец Андрей Расторгуев, опередивший на финише Алексея Волкова, ставшего четвёртым.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Александр Логинов (Россия) — 31.46,2 (1).
2. Евгений Гараничев (Россия) — +27,8 (1).
3. Андрей Расторгуев (Латвия) — +59,5 (4).
4. Алексей Волков (Россия) — +1.01,6 (1)…
16. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.12,9 (4)…
20. Пётр Пащенко (Россия) — +2.33,9 (3)…
22. Юрий Шопин (Россия) — +2.42,9 (4)…
35. Алексей Слепов (Россия) — +3.27,5 (6).