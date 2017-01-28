Ассоциация зимних олимпийских федераций в феврале встретится с ВАДА

Ассоциация международных зимних олимпийских федераций (AIOWF) в конце февраля проведёт встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства для обсуждения доклада независимой комиссии агентства под руководствомо массовом употреблении допинга российскими спортсменами.«Все заявления по поводу допинга на Олимпийских играх 2014 года подпадают под юрисдикцию Международного олимпийского комитета, а вопросы относительно антидопинговых нарушений на других соревнованиях находятся в нашей компетенции. В некоторых случаях временные отстранения должны быть сняты из-за отсутствия доказательств, поэтому мы с нетерпением ждём встречи с ВАДА, которая пройдёт 21 и 22 февраля, для рассмотрения деталей и выводов из доклада Макларена», — приводит текст заявления AIOWF официальный сайт Международного союза конькобежцев.