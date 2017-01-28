Ассоциация зимних олимпийских федераций в феврале встретится с ВАДА

Ассоциация международных зимних олимпийских федераций (AIOWF) в конце февраля проведёт встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства для обсуждения доклада независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена о массовом употреблении допинга российскими спортсменами.
«Все заявления по поводу допинга на Олимпийских играх 2014 года подпадают под юрисдикцию Международного олимпийского комитета, а вопросы относительно антидопинговых нарушений на других соревнованиях находятся в нашей компетенции. В некоторых случаях временные отстранения должны быть сняты из-за отсутствия доказательств, поэтому мы с нетерпением ждём встречи с ВАДА, которая пройдёт 21 и 22 февраля, для рассмотрения деталей и выводов из доклада Макларена», — приводит текст заявления AIOWF официальный сайт Международного союза конькобежцев.