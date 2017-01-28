Гут выиграла этап КМ по скоростному спуску, опередив Годжиа на 5 сотых секунды

В Кортина д’Ампеццо стартовал 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин. Победу в скоростном спуске одержала швейцарка Лара Гут, выигравшая 0,05 секунды у итальянки Софии Годжиа. Занявшая третье место словенка Илька Штуец отстала от победительницы на 0,47 секунды. Россиянка Александра Прокопьева заняла 44-е место из 46 финишировавших.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап. Кортина д’Ампеццо, Италия.
Женщины. Скоростной спуск.
1. Лара Гут (Швейцария) – 1.37,08.
2. София Годжиа (Италия) – 1.37,13.
3. Илька Штуец (Словения) – 1.37,55…
44. Александра Прокопьева (Россия) – 1.41,55.