Найс выиграл этап КМ по конькобежному спорту в Берлине, Юсков стал пятым

На проходящем в Берлине пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту победу на дистанции 1000 м одержал голландец Кьелд Найс с результатом 1.08,25. Россиянин Денис Юсков показал пятое время — 1.09,25, Алексей Есин стал седьмым (1.09,58), Руслан Мурашов – девятым (1.09,76).
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия.
Мужчины. 1000 м. Дивизион «А».
1. Кьелд Найс – 1.08,25.
2. Кай Фербай (оба – Нидерланды) – 1.08,84.
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.09,03…
5. Денис Юсков – 1.09,25…
7. Алексей Есин – 1.09,58…
9. Руслан Мурашов (все – Россия) – 1.09,76.