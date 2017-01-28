Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райхельт первенствовал в скоростном спуске на этапе КМ в Германии

28 января 2017, суббота. 16:54. Другие
На 14-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин, проходящем в Гармиш-Партенкирхене, победу во втором скоростном спуске одержал австриец Ханнес Райхельт, преодолевший дистанцию за 1 минуту и 53,83 секунды. Также в тройке лучших финишировали итальянец Петер Филл и швейцарец Бит Фойц.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап. Гармиш-Партенкирхен, Германия.
Мужчины. Скоростной спуск.
1. Ханнес Райхельт (Австрия) – 1.53,83.
2. Петер Филл (Италия) – 1.53,99.
3. Бит Фойц (Швейцария) – 1.54,35.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
28 января 2017, суббота
16:55 Хеффлин и Стивенсон выиграли итальянский этап КМ по фристайлу в слоуп-стайле
16:54 Райхельт первенствовал в скоростном спуске на этапе КМ в Германии
16:52 Найс выиграл этап КМ по конькобежному спорту в Берлине, Юсков стал пятым
16:51 Объявлен состав сборной Финляндии на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
16:19 Трегубов и Канакина победили на юниорском ЧМ по скелетону в Латвии
16:18 Лундбю выиграла первый старт этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
15:45 Конькобежка Асеева стала пятой на дистанции 500 м на этапе КМ в Берлине
15:43 Гут выиграла этап КМ по скоростному спуску, опередив Годжиа на 5 сотых секунды
15:32 Старых выиграла гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Слепцова — третья
15:25 Логинов: я человек добрый и зла ни на кого не держу
15:17 Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Кёнигзее
14:41 Хюфнер выиграла ЧМ по санному спорту в Иглсе, Иванова — 11-я
14:33 Кугаевский: Логинов показал, как надо реагировать на такую сложную ситуацию
13:57 Ассоциация зимних олимпийских федераций в феврале встретится с ВАДА
13:48 Плющенко: Мишин — волшебник, гений, наш великий и мудрейший тренер
12:37 Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ по биатлону, Гараничев — второй
12:13 Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат Европы по биатлону
12:01 Россияне проиграли все три матча в группе на этапе Мировой серии по регби-7
11:04 Смитс и Рукаярви победили в слоуп-стайле на этапе КМ по сноуборду в Италии
10:33 МОК рассмотрит жалобу Балахничёва на Паунда
09:42 Свидлер победил в четвёртом туре шахматного турнира в Гибралтаре
09:30 Сотскова: я правда не могу сказать, что случилось в произвольной программе
09:23 Погорилая: благодаря технике и силе воли смогла выполнить и усложнить программу
03:42 Медведева: день перелёта и один выходной — и можно снова на лёд
02:40 Сборная России по мини-футболу вырвала победу у Португалии в первом матче
01:09 Сборная Норвегии вышла в финал ЧМ по гандболу, одолев в овертайме хорватов
00:32 Скелетонист Веселов победил на этапе Интерконтинентального кубка в США
00:13 Медведева: мне удалось получить большое удовольствие от катания
00:03 Фигуристка Медведева с мировым рекордом выиграла чемпионат Европы
27 января 2017, пятница
23:44 Карякин потерпел второе поражение на турнире в Вейк-ан-Зее
23:06 Болт: я уже вернул золотую олимпийскую медаль — это очень неприятно
22:45 На этапе КМ в Австрии Ридзек по фотофинишу выиграл гонку Гундерсена у Френцеля
22:21 Немецкие скелетонистки победили на этапе КМ в Кёнигзее, Орлова — 15-я
21:39 Вольники Угуев и Гаджимагомедов победили на Гран-при «Иван Ярыгин»
21:11 Балахничёв: замечаний к Паунду накопилось много, он явно не на стороне России
21:01 Балахничёв подал жалобу на Паунда, член МОК с ней не согласен
20:57 Якушев: от запретов страдают болельщики, они к теме допинга отношения не имеют
20:04 Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам
19:53 Конькобежец Юсков — второй на 1500 м на этапе Кубка мира в Германии
19:40 Двойка саночников Денисьев и Антонов — девятые в спринте на ЧМ
19:28 Репилов: чемпион мира — это звучит совсем по-другому по сравнению с серебром
19:23 Ковтун: о прыжках даже не думал, они как-то вскользь получались
19:02 Фаткулина — третья в первом старте на 500 м на этапе КМ в Германии
18:46 Коляда: «бабочка» вместо тройного акселя — это непростительно
18:42 Ковтун — второй в короткой программе на чемпионате Европы, лидирует Фернандес
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+