Райхельт первенствовал в скоростном спуске на этапе КМ в Германии

На 14-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин, проходящем в Гармиш-Партенкирхене, победу во втором скоростном спуске одержал австриец, преодолевший дистанцию за 1 минуту и 53,83 секунды. Также в тройке лучших финишировали итальянец Петер Филл и швейцарец Бит Фойц.1. Ханнес Райхельт (Австрия) – 1.53,83.2. Петер Филл (Италия) – 1.53,99.3. Бит Фойц (Швейцария) – 1.54,35.