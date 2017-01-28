Хеффлин и Стивенсон выиграли итальянский этап КМ по фристайлу в слоуп-стайле

В Сейсер Альм завершился этап Кубка мира по фристайлу в слоуп-стайле. Победителями стали швейцарка Сара Хеффлин и американец Колби Стивенсон. Россиянка Лана Прусакова заняла 11-е место, Анастасия Таталина – 19-е. Денис Некрасов стал 41-м.
Фристайл. Этап Кубка мира. Сейсер Альм, Италия.
Мужчины. Слоуп-стайл.
1. Колби Стивенсон (США) – 89,20.
2. Колин Уили (Швейцария) – 86,60.
3. Рассел Хэншоу (Австралия) – 83,40…
41. Денис Некрасов (Россия) – 65,00.
Женщины. Слоуп-стайл.
1. Сара Хеффлин (Швейцария) – 84,40.
2. Колин Балле Баз (Франция) – 81,00.
3. Каролин Клэр (США) – 76,40…
11. Лана Прусакова – 59,00…
19. Анастасия Таталина (обе – Россия) – 51,00.