Лыжники Пеллегрино и Нильссон победили в спринте на этапе КМ в Фалуне

Спринтерскими гонками свободным стилем стартовал в Фалуне (Швеция) восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В женском спринте победу одержала шведка Стина Нильссон. Лучшая из россиянок Наталья Матвеева — седьмая.
У мужчин первенствовал итальянец Федерико Пеллегрино. Лучший из россияин Сергей Устюгов —13-й.
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Спринт, свободный стиль. Швеция, Фалун
Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия).
2. Эмиль Иверсен (Норвегия).
3. Синдре Скар (Норвегия)…
13. Сергей Устюгов (Россия)…
15. Глеб Ретивых (Россия)…
19. Антон Гафаров (Россия).
20. Никита Крюков (Россия)…
49. Андрей Парфёнов (Россия)…
57. Николай Морилов (Россия).
Женщины
1. Стина Нильссон (Швеция).
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).
3. Хайди Венг (Норвегия)…
7. Наталья Матвеева (Россия)…
35. Юлия Белоруков (Россия)…
39. Полина Ковалёва (Россия)…
41. Дарья Веденина (Россия)…
49. Наталья Непряева (Россия).