Немецкие саночники выиграли ЧМ в двойках, лучшие из россиян — на 6-м месте

На чемпионате мира по санному спорту в Иглсе (Австрия) весь пьедестал в двойках заняли немцы. Победу одержали Тони Эггерт и Саша Бенекен, серебро взяли Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, бронзу – Робин Гюке и Давид Гамм.Лучшие из россиян —— заняли шестое место.– седьмые.1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.19,005.2. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) – 1.19,211.3. Робин Гюке / Давид Гамм (Германия) – 1.19,390…6. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) – 1.19,649.7. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) – 1.19,684…15. Андрей Богданов / Андрей Медведев (Россия) – 1.20,099.