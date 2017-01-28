Степанова: эмоции после проката порой не совпадают с оценками

Российская фигуристка, выступающая в танцевальном дуэте с, прокомментировала выступление пары на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве, за которое судьи поставили спортсменов на пятое место.«Мы опять не очень понимаем, что с уровнями. За твиззлы и дорожку шагов они низкие. Мы смотрели повторы и не знаем, почему. Может быть, разные специалисты смотрят на всё по-разному?Если же отбросить все уровни и баллы, то коротким танцем я довольна на сто процентов. А в произвольном были моменты, где мы как будто не вместе пошли. Но это буквально пару раз. В целом же публика хорошая, старт неплохой, лёд катит. Конечно, всегда хочется быть на высоте, но не всегда получается.Каждый результат подстёгивает на работу. Даже если ты выигрываешь, то не хочется останавливаться. Просто эмоции после проката порой не совпадают с оценками. Значит, надо дальше работать», — приводит слова Степановой пресс-служба ФФККР.