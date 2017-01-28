Соловьёв: довольны прокатом и тем, что смогли показать здесь и сейчас

Олимпийские чемпионы в командных соревнованияхстали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по фигурному катанию во второй год подряд. Пересмотр оценок итальянского дуэта Анна Каппелини / Лука Ланотте после короткого танца вывел россиян в лидеры, однако в итоге ученикиуступили тем же итальянцам по сумме двух программ 0,08 балла.«Мы вообще очень рады, как прошёл этот чемпионат Европы. Все тренировки сложились хорошо. Если честно, я не разбирался, что произошло, потому что было не до этого. Мы перевели дух, хорошо откатали тренировки. И сегодня, уже завершив чемпионат Европы, довольны своим прокатом и тем, что смогли показать здесь и сейчас», — приводит слова Соловьёв пресс-служба ФФККР.