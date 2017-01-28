Старых: цель была — попасть на ЧЕ, а завоевать медали — это вообще была мечта

Российская биатлонистка, завоевавшая три медали (две из них — золотые) в трёх гонках чемпионата Европы в Польше, прокомментировала своё триумфальное выступление после возвращение в спорт.«Я очень счастлива, безумно просто. Очень рада быть здесь.Это достаточно тяжело и психологически, и эмоционально — после трёхлетней дисквалификации вернуться и начать выступать на международном уровне. Я поставила для себя цель в этом сезоне попасть на чемпионат Европы, а завоевать медали — это вообще была мечта! Здесь я в каждой гонке попадаю на подиум, завоевываю медали. Я безумно счастлива!Решение по составу на чемпионат мира будет принимать тренерский штаб. Так что давайте дождемся его.Конечно, я чувствую поддержку присутствующих на трибунах болельщиков с российскими флагами, и мне это действительно помогает. Даже когда иду на спуске или по трассе, я слышу, как они кричат, подбадривают. Спасибо им за это. Поддерживайте нас, болейте за нас, а мы будем дарить вам эмоции, победы и медали. Всё в наших руках!» — приводит слова Старых Rusbiathlon.ru