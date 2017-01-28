Российские бобслеисты завоевали три медали на ЧМ (U23) в Германии

Российские бобслеисты завоевали три медали на юниорском чемпионате мира в Винтерберге (Германия) в зачете спортсменов до 23 лет. В соревнованиях мужских двоек вторыми стали Дмитрий Попов и Михаил Мордасов. По итогам двух попыток россияне показали время 1 минута 51,24 секунды. Победили немцы Рихард Элснер и Александер Шуллер (1.50,87). Бронзу завоевали их соотечественники Йонас Яннуш и Бенедикт Хертель (1.51,52). Россияне Александр Бредихин и Владислав Жаровцев показали четвёртое время (1.51,85).
В женских соревнованиях россиянки Любовь Черных/Юлия Беломестных (1.55,76) и Алена Осипенко/Елена Мамедова (1.56,10) заняли второе и третье места, уступив только немецкому экипажу Ким Калицки/Лиза-Софи Герицке (1.54,74).