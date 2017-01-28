Стрельцов и Мошкова победили в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке

Российские биатлонистыодержали победы в спринтерских гонках на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке. Стрельцов с двумя промахами опередил чеха Ондржея Сантору. Третье место занял украинец Антон Дудченко. Россиянетакже пробились в десятку лучших.Мошкова с одним кругом штрафа опередила на 0,3 секунды чисто отстрелявшую француженку Миртиль Бегю. Третье место заняла другая россиянкас одним промахом.1. Кирилл Стрельцов (Россия) — 26.27,7 (2).2. Ондржей Сантора (Чехия) — +9,2 (1).3. Антон Дудченко (Украина) — +15,6 (1).7. Никита Лобастов (Россия) — +32,2 (1).10. Василий Томшин (Россия) — +34,4 (1).14. Александр Насекин (Россия) — +59,5 (0).1. Екатерина Мошкова (Россия) — 22.45,5 (1).2. Миртиль Бегю (Франция) — +0,3 (0).3. Наталья Ушкина (Россия) — +7,0 (1).33. Антонина Писарева (Россия) — +2.59,7 (2).