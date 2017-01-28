Стрельцов и Мошкова победили в спринте на этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Екатерина Мошкова одержали победы в спринтерских гонках на третьем этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке. Стрельцов с двумя промахами опередил чеха Ондржея Сантору. Третье место занял украинец Антон Дудченко. Россияне Никита Лобастов и Василий Томшин также пробились в десятку лучших.
Мошкова с одним кругом штрафа опередила на 0,3 секунды чисто отстрелявшую француженку Миртиль Бегю. Третье место заняла другая россиянка Наталья Ушкина с одним промахом.
Юниорский Кубок IBU. Поклюка (Словения).
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Кирилл Стрельцов (Россия) — 26.27,7 (2).
2. Ондржей Сантора (Чехия) — +9,2 (1).
3. Антон Дудченко (Украина) — +15,6 (1).
7. Никита Лобастов (Россия) — +32,2 (1).
10. Василий Томшин (Россия) — +34,4 (1).
14. Александр Насекин (Россия) — +59,5 (0).
Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Екатерина Мошкова (Россия) — 22.45,5 (1).
2. Миртиль Бегю (Франция) — +0,3 (0).
3. Наталья Ушкина (Россия) — +7,0 (1).
33. Антонина Писарева (Россия) — +2.59,7 (2).