«Кубань» на выезде обыграла «Лейпциг» в Кубке ЕГФ

Российский женский гандбольный клуб «Кубань» на выезде обыграл немецкий «Лейпциг» в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ. со счетом 33:27. Самыми результативными в командестали, забившие по 5 мячей.В турнирной таблице группы B «Кубань» вышла в лидеры, одержав в четырех матчах три победы. В матче пятого тура 4 февраля «Кубань» на выезде сыграет с венгерской «Альбой». По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.«Лейпциг» (Германия) – «Кубань» (Россия) – 27:33 (12:19).